Tyven tog firma-julegaverne: Nye gaver når ikke at komme frem inden jul

- Det er selvfølgelig kedeligt, men vi kan jo ikke gøre noget ved, at folk synes, det er sjovt at brække ind i private hjemme eller hos virksomheder, mener værkføreren.

For en eller flere ukendte gerningsmænd har rendt med julegaverne, og der er umiddelbart ikke udsigt til, at virksomheden når at fremskaffe nye inden.

Firma har følt sig priviligeret - indtil nu

I alt 12 julegaver forsvandt fra arbejdspladsen, og Keld Morgen uddyber, at der ikke umiddelbart er udsigt til, at man kan få fremskaffet nye gaver inden juleaften på mandag.

- Vi får gaver på den måde, at vi får valgmuligheder og bestiller dem selv, så vi er i gang med at grave listerne frem igen. Vores kolleger får selvfølgelig deres julegaver på et tidspunkt, men de er nok ikke i stand til at pakke dem ud juleaften, beklager Keld Morgen, der i øvrigt roser politiet for en hurtig indsats.

Fyns Politi har i øjeblikket stor fokus på at bekæmpe en voksende indbrudsbølge på Fyn, og politiet var da også fremme under en time efter, at Stiholt Hydraulic havde anmeldt episoden tirsdag morgen.

Det er i øvrigt en hel del år siden, at Nørre Aaby-firmaet sidst har oplevet indbrud.

- Så vi har da følt os lidt priviligeret indtil nu, bemærker Keld Morgen.