Tyve på spil på Hindsgavl Slot: Designerstole og lamper stjålet

Middelfart: Det var tyve med øje for dyrt design, der natten mellem den 1. og den 2. januar brød ind på Hindsgavl Slot. Med sig fra slottet fik de 10 Arne Jacobsen 7'er stole, to stole af samme designer i modellen Svanen og to PH lamper. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Indbruddet er sket i tidsrummet mellem klokken 22 og 06, og tyvene har været rundt i slottets bibliotek og i marmorsalen. Hvordan tyvene er kommet ind vides ikke.

Trine Bang Skou-Nielsen, salgsdirektør på Hindsgavl Slot, bekræfter, at der har været indbrud på slottet og fortæller, at der ingen synlige tegn på indbrud er. Hun ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.