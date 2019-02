Tyve med hang til værktøj: Indbrud på kirkegård og i lagerhal

Nordvestfyn: En buskrydder af mærket Stihl og diverse håndværktøj som skovle og river blev stjålet fra graverhuset ved Indslev Kirke mellem søndag eftermiddag den 24. februar og mandag middag den 25. februar. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Det lykkedes tyvene at få adgang til graverhuset ved at bryde en dobbeltdør op med et kraftigt redskab. Hvilket vides ikke.

Hårdt gik det også for sig på Industrivej i Ejby, hvor tyve i tidsrummet mellem søndag eftermiddag og mandag morgen brød døren ind til en lagerhal op - formentlig med et koben.

Ifølge døgnrapporten var der tegn på tyvenes færden i lagerhallen, hvorfra der var stjålet ting fra både skabe, hylder og kroge på væggene. Med sig fra stedet fik tyvene blandt andet: Tre sæt bildæk, en plæneklipper, en vinkelsliber, en kompressor, diverse værktøj af mærket Bosch og en gasflaske med svejsetråd.