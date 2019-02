Nordvestfyn: Vinterferien har flere steder betydet tomme huse, og det er noget, indbrudstyve godt kan lide. Torsdag den 14. februar brød tyve ind i to huse i kommunen - henholdsvis i Skrillinge og i Gelsted. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

I Skrillinge brød tyve torsdag aften i tidsrummet mellem klokken 17.45 og 19.45 ind i et hus på Ærøvænget. Ved at bryde vinduet til et badeværelse op, lykkedes det dem blandt andet at stjæle en mindre værdiboks. Derudover var der tegn på tyvenes færden både i husets stueetage og på førstesalen, hvor skabe og skuffer stod åbne.

På Æblehaven i Gelsted brød tyve torsdag eftermiddag et køkkenvindue op - formentlig ved at bruge et koben. Der var desuden tegn på, at tyvene også havde forsøgt sig med at bryde ejendommens terrassedør op - uden held.