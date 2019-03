Nordvestfyn: I store dele af Middelfart Kommune har ejendomme været udsat for indbrud de seneste dage. Tyve har været på spil i blandt andet Skrillinge, i Ejby og i graverhuset ved Indslev Kirke.

Tidsrummet mellem torsdag den 28. februar og fredag den 1. marts var heller ingen undtagelse.

I en ejendom på Nørre Allé i Strib lykkedes det en tyv at bryde et vindue op med et koben og stjæle smykker fra et pudevår i beboerens seng, mens vedkommende var hjemme. Det oplyser Fyns Politi. Indbruddet skete torsdag aften klokken 23.13.

En ejendom på Møgelvænget i Strib havde også besøg af tyve. Torsdag formiddag forsøgte tre mænd i alderen 20-25 år at bryde ind gennem et vindue, da de blev overrasket af husets beboer. Tyvene stak af i retning af havnen, og de beskrives som værende danske af udseende og iført hættetrøjer.

Torsdag morgen klokken 06.50 den 28. februar brød tyve ind hos Albero Møbelfabrik på Industrivej i Ejby og stjal en iPhone 5, en bærbar computer og værktøj.

Torsdag aften kom beboeren i et hus på Tingløkken i Nørre Aaby hjem til et kedeligt syn. Husets terrassedør var blevet brudt op, og der var tegn på tyves færden i hele huset, hvor både skuffer og skabe var gennemrodet. Fra stedet stjal tyvene en standerlampe. Hvad der ellers blev stjålet under indbruddet, er der endnu ikke overblik over. Indbruddet er sket i tidsrummet mellem den 25. februar klokken 9 og den 28. klokken 20.10.