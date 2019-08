Tyske folkedansere giver opvisning midt i Middelfart

Middelfart: I weekenden 6.-8. september får Roerslev Folkedansere besøg af venskabsforeningen Landjugend Wehrheim nær Frankfurt i Tyskland, som dansere fra Roerslev besøgte i foråret 2013.

Landjugend Wehrheim består af folkedansere i alderen 18-55 år, som danser både originale danse og et potpourri af forskellige gamle danse i ny koreografi.

De tyske dansere vil nemlig gerne både være med til at bevare og forny regionens gamle traditioner og derigennem styrke strukturerne i det landbosamfund, som de er en del af.

For eksempel står foreningen hvert år for et høstmarked med håndværkere og lokale avlere, hvor man takker Gud for den gode høst.

Der er også en solhvervsfest, som dog ikke skal minde folk om den hedenske verden, men bidrage til, at gamle skikke ikke går i glemmebogen, forklarer de tyske dansere.

Wehrheimerne danser opvisning på Torvet i Middelfart ved Guldkronen lørdag formiddag 7. september kl. 11.