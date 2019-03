Tvillingegården: Modne mænd og kvinder maler og udstiller

Båring Mark: Gårdmalerne udstiller snart malerier på aktivitetsstedet Tvillingegården.

Her mødes flere grupper mødes hver uge, og malergruppen er én af dem.

- Vi er en flok modne mænd og kvinder, der mødes om mandagen på Tvillingegården for at male sammen. Det sociale betyder meget for os. Her er højt til loftet, og vi nyder at være sammen med andre med samme interesse. Mange af os har også brug for ny inspiration.

Sådan fortælles det i en pressemeddelelse.

- Vi kan komme, når vi har tid og lyst. Vi har meget forskelligt udgangspunkt. Nogle har aldrig malet før, og andre har malet i flere år. Nogen har stor teoretisk viden, som de gerne deler ud af. Vi hjælper og inspirerer hinanden.

Der er maleriudstilling lørdag-søndag 30. - 31. marts klokken 11-16.

- Vi glæder os til at vise stedet og de kunstværker, vi har fremstillet. Alle er velkomne, og der er ingen entré. Gårdmalerne sælger kaffe, te og kage for 20 kroner.

Tvillingegårdens adresse er Birkevangsvej 3, Båring Mark, 5466 Asperup. /SH