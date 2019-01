- Erfaringerne viser, at børn, forældre, lærere og vejledere har en meget begrænset viden om job- og karrieremulighederne i en moderne industrivirksomhed. Når de besøger en virksomhed, synes de fleste, at det er både spændende og sjovt. Vi håber, det samme er tilfældet med gymnasieeleverne, siger udviklingskonsulent Annette Duedal.

Middelfart: Flere end 70 folkeskoleklasser i Trekantområdet har de seneste år haft et tæt samarbejde med lokale produktionsvirksomheder for at gøre flere børn og unge interesserede i en karriere i industrien.

Rammer plet

I dag er kun 14 procent af eleverne fra de almene gymnasier i Trekantområdet i gang med en videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter de satte studenterhuen på.

Det er et stort problem, da områdets mange produktionsvirksomheder allerede i dag efterlyser medarbejdere med disse kompetencer. Og efterspørgslen forventes at stige.

Kim Svaneborg Pedersen, formand for Middelfart Erhvervsråd, bestyrelsesmedlem på Middelfart Gymnasium og HF samt administrerende direktør, mener projektet rammer plet.

- Det er vigtigt, at de unge mennesker får en interesse i de uddannelser, samfundet har brug for. Og at vores gymnasier i højere grad introducerer de unge for virkeligheden, siger han.