Indehaver af Røjle Klint Camping ærgrer sig over måden, græsset lige nu gror omkring skiltene, der viser mod campingpladsen. - Lige i øjeblikket gror det (græsset, red.) så stærkt, at det ser ud som om, vi er på bagkant, lyder forklaringen fra kommunens trafik- og vejchef. Foto: Sofie Secher Karlsen

Græsset i vejkanterne burde slås tre og slet ikke én gang om året, mener Bente Rasmussen, indehaver af Røjle Klint Camping, som oplever, at gæster har problemer med at finde pladsen, fordi græsset gror højt om skiltene. Forslaget om færre årlige græsslåninger er et eksempel på et af de effektiviseringsforslag, der har skabt mest debat.

Røjle Klint: - Og dér. Det er helt galt ved vejpælene i år, siger Bente Rasmussen og peger ud af vinduet på sin bil, mens hun i langsomt tempo triller af sted på Røjleklintvej. Middelfart Kommune har for nyligt været forbi for at slå græsset i rabatten, men græs og ukrudt står alligevel omkring de hvide vejpæle. Det varer ikke mange minutter, før Bente Rasmussen igen peger ud af det åbne vindue. Det samme er tilfældet ved et vejskilt, der fortæller, at der er én kilometer til Røjle Klint, og at Røjle Klint Camping også er samme vej. Bente Rasmussen fortæller, at de på campingpladsen hører turister fortælle, at de har svært ved at finde frem til pladsen, fordi et eller flere skilte er gemt af græs. - Det er ikke kønt. Der kommer mange herud, som vil se klinten. Vi bliver nødt til at tænke på turisterne, understreger hun.

Stod det til Bente Rasmussen slog Middelfart Kommune græsset tre gange om året, og ikke de to gange, som kommunen gør nu. Og slet ikke kun den ene gang, som det i et effektiviseringsforslag er lagt op til. Bente Rasmussen foreslår kommunen at starte plæneklipperen omkring den 1. maj, i juli og igen i efterårsferien. Foto: Sofie Secher Karlsen

Maj, juli og oktober Stod det til Bente Rasmussen, slog Middelfart Kommune græsset tre gange om året, og ikke de to gange, som kommunen gør nu. Og slet ikke kun den ene gang, som det i et effektiviseringsforslag er lagt op til. Bente Rasmussen foreslår kommunen at starte plæneklipperen omkring den 1. maj, i juli og igen i efterårsferien. Ifølge hende er det særligt slemt i år. I starten af juni fremlagde direktionen i Middelfart Kommune en effektiviseringsplan på op mod 30 millioner kroner, planen har været i høring i knap to uger, og mandag den 24. juni skal byrådet stemme om planen. Allerede i weekenden kunne borgmester Johannes Lundsfryd (S) fortælle, at byrådets partier var nået til enighed om de mange effektiviseringer. Ingen af de 29 projekter i planen blev sorteret fra i processen, men en håndfuld af dem skal der arbejdes videre med, før de implementeres. Det gælder blandt andet forslaget om at sløjfe den ene af de to årlige græsslåninger af vejgrøfter og rabatter i kommunen. Kommunen søsætter snart et forsøgsprojekt, som skal højne biodiversiteten - uden det går ud over trafiksikkerheden. Erfaringerne fra det projekt vil politikerne gerne vente på, og derfor skubbes iværksættelsen af effektiviseringsforslaget, så der først sløjfes en græsslåning og dermed opnås økonomisk effekt i 2021- og ikke i 2020, som forslaget ellers lagde op til.

Ikke senere i gang Kommunens trafik- og vejchef Uffe Høybye anerkender, at det på grund af det varme og våde vejr kan se ud som om, kommunen er kommet senere i gang med at slå græsset end de tidligere år. - Vi er ikke kommet senere i gang med klipningen i år, men vejret har været anderledes i år. Lige i øjeblikket gror det så stærkt, at det ser ud som om, vi er på bagkant. Det kan man vel også sige, at vi er, siger han. - Det tager lang tid at komme rundt, men vi er på vej, og meldingen fra vejformanden (Lars Frandsen, red.) er, at de kører for fuld smæk. Uffe Høybye understreger samtidig, at man med en vedtagelse af effektiviseringsforslaget ikke vil gå på kompromis med trafiksikkerheden.