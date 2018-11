Turbåd i Middelfart solgt: En ældre dame får nye drivkræfter

- Ja, for det er ikke mindst ønsket om et fælles projekt og mere tid sammen, som fik os til at overtage Mira III, føjer 43-årige Line Schock til, der er overvældet over den gode modtagelse, parret har fået af de andre søfolk i Gl. Havn.

Med Line Schock og Dirk Müller er det miljøbevidste mennesker, der fremover står til søs med Middelfarts blå turbåd. Begge har som henholdsvis geolog og geograf arbejdet med miljø- og især grundvandsbeskyttelse de seneste næsten 25 år. Dirk Müller har som byrådskandidat på Nordfyn for Enhedslisten også politisk forsøgt at fremme miljøet herhjemme.

Mira III er bygget på det daværende Frederikssund Skibsværft og sejlede fra 1915 som turbåd på Øresund. Skibet har tidligere sejlet for Københavns Havnevæsen, for det danske forsvar med ture til Københavns ø-forter samt som rutebåd på Aarhus Bugt. I starten var båden forsynet med en to-cylindret dampmaskine. I 1924 fik Mira III en Munktell petroleumsmotor, som den sejlede med til 1938, hvor den fik en to-cylindret Vølund 65 HK glødemoter. I 2004 fik Mira III den motor, som båden sejler med i dag, en seks-cylindret Albin dieselmotor.Det var lods Henriksen fra Gammel Vestergade i Middelfart, der for at supplere sin løn som lods i 1966 købte Mira III og fik skibet til Middelfart, hvor han startede med tursejlads på Lillebælt. I 1996 blev Mira III solgt til Holger Petersen, der var skipper på turbåden, indtil han i 2011 overdrog den til Hans Østergaard.

Overvejer el-motor

Parrets stærke interesse for miljøet har fået det til at overveje at udskifte Miras dieselmotor med en elmotor. En sådan kan installeres for under 200.000 kroner. Det viser sig dog, at den nødvendige batteri-pakke vil få sådan et projekt til at nærme sig en million kroner. Og en så stor investering vil ikke være rentabel.

- Det er drønærgerligt, det er så dyrt, for det ville ikke kun mindske CO2-belastningen, det ville også være godt for marsvinene at slippe for motorstøjen og øge komforten for passagererne, siger Line Schock.

Parret har dog ikke helt opgivet tanken og vil nu prøve at søge nogle fonde, som kan se en interesse i at støtte et sådant projekt. I givet fald vil Mira III blive den første el-drevne turbåd herhjemme og dermed en slags pilotprojekt.

Omkring selve driften bliver der ikke de store ændringer med det nordfynske par som ejere. Parret fortsætter med hvalsafari i sommerhalvåret, ligesom private, foreninger og virksomheder kan chartre båden til fødselsdage, firmaudflugter, begravelser, fisketure og lignende. En to timers sejlads på bæltet koster 5500 kroner, men så er der også plads til 50 mennesker om bord.