Socialdemokraten Anja Reilev er valgt som formand for den tværkommunale bestyrelse for den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Selv om hun er i gang med sin første periode som politiker, sidder hun med stor erfaring i projektledelse fra en lang karriere i blandt andet Finansministeriet, og det er den erfaring, der har gjort det muligt for Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd (S) at række ud efter formandsposten.