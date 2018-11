Alt for få danskere kender til FN's 17 verdensmål - det forsøgte tryllekunstneren Anders Møller at ændre på lørdag formiddag i Middelfart.

Middelfart: "Afskaf fattigdom", "Ligestilling mellem kønnene", "Bæredygtig energi" og "Partnerskaber for handling" - sådan lyder nogle af FN's 17 verdensmål, som stats- og regeringsledere vedtog på FN topmødet i New York den 25. september 2015. De har siden vundet stor udbredelse i verden, men kun 16 procent af danskerne kender målene.

Det er baggrunden for "Danmark For Målene - Global Goals Tour", som skal forsøge at udbrede danskernes kendskab til de 17 mål. Kampagnen lagde lørdag formiddag vejen forbi Middelfart med tryllekunstneren Anders Møller som trækplaster.

Med humor og magi tryllebandt han børnene fra sin scenevogn. Han lærte også fra sig, så børnene kunne gå hjem og imponere venner og familie med smarte trylletricks. Med sig fik børnene også et sæt verdensmålstryllekort.