Trods skepsis: Nørre Aaby er et skridt tættere på nyt samlingssted

I flere år har der været ønske om at etablere et medborgerhus for beboerne i Nørre Aaby. Nu får borgerne mulighed for at mødes i den tidligere inspektørbolig ved Vestfynshallerne. Den plan møder ikke opbakning fra flere af byens beboere, der fortsat ønsker et medborgerhus i midtbyen.

Nørre Aaby: Tirsdag aften var omkring 35 borgere fra Nørre Aaby samlet i den tidligere inspektørbolig ved Vestfynshallerne til borgermøde. Et borgermøde, der skulle give borgerne i byen mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske med byens nye samlingssted. Det var dog ikke første gang, at borgerne mødtes for at diskutere mulighederne for et nyt samlingssted. Tidligere har både stationsbygningen, den gamle cykelfabrik, Grønærten og et medborgerhus i en boligforening været i spil som lokation til det nye samlingssted. På nuværende tidspunkt er planen, at det er den tidligere inspektørbolig ved Vestfynshallerne, der skal huse et nyt samlingssted. Der var dog stadig nogle af byens borgere, der lagde vægt på, at man ikke skulle nøjes med inspektørboligen som samlingssted, men fortsat fokusere på at etablere et nyt kultur- og medborgerhus i midtbyen.

Tidslinje 2014: Lokaludvalget gør sig tanker om at overtage byens gamle rådhus, så det kan omdannes til et kultur- og medborgerhus. Det møder dog modstand fra kommunens økonomiudvalg på daværende tidspunkt.2017: Lokaludvalgets formand, John Jørgensen, udtrykker via et debatindlæg i Fyens Stiftstidende, at man med fordel vil kunne indrette det gamle rådhus til et kultur- og medborgerhus, når biblioteket flytter ind i rådhusets stueetage. Han foreslår, at der på 1. sal skal laves lokaler til arrangementer og at man på taget af bygningen skal lave en udendørs terrasse til café og arrangementer.



2018: En ny bygning kommer i spil til et nyt samlingssted i Nørre Aaby. Lokaludvalget håber nu, at man kan få lov til at indrette den gamle stationsbygning på Jernbanevej til et medborgerhus. Det kræver dog en investor og en godkendelse fra byrådet.



Marts 2019: Grønærten, en tidligere børnehave, bliver nu præsenteret som en ny mulighed. Derudover åbner kommunen op for, at man kan lave et midlertidigt samlingssted til borgerne, da staten har bevilliget en halv million kroner til etablering af et kultur- og medborgerhus - de penge skal dog være brugt inden sommer.

Esben Erichsen (A), (tv.) og Martin Rasmussen, formand for VIK var også deltagende i aftenens borgermøde. Foto: Søren Gylling

Nødvendigt med en afklaring John Jørgensen, der er formand for lokaludvalget, gjorde det klart under borgermødet, at den tidligere inspektørbolig ikke skal være et fremtidigt medborgerhus, men snarere et sted hvor byen har mulighed for at afholde møder eller arrangementer. - Vi besluttede til sidste møde, at de 500.000 kroner skulle bruges til at renovere lejligheden her, hvilket giver rigtig god mening. Men vi besluttede ikke, at det skulle være byens nye permanente samlingssted. Og det er vigtigt, at vi ikke blander de to ting sammen. Og den holdning bakkede flere af borgerne ham op om. - Vi er nødt til at skære det ud i pap. Det her er ikke et nyt medborgerhus, men et udviklingsprojekt, lød det fra en af de fremmødte, der heller ikke så inspektørboligen som det eneste nye samlingssted til byens beboere.

Kristoffer Ravnbøl fra organisationen Naboskab viste borgerne, hvordan inspektørboligen er indrettet i dag. Foto: Søren Gylling

Massevis af idéer Borgermødet, der var arrangeret af organisationen Naboskab i samarbejde med Middelfart Kommune, gav de fremmødte mulighed for at komme med deres ønsker og drømme til det fremtidige samlingssted gennem forskellige øvelser i løbet af aftenen. Ved alle bordene var der gang i snakken omkring, hvilke tiltag der ville være mest attraktive at indføre. Både foredrag, madhold, samlingssted for mødregrupper, genbrugs- og malerkursus var nogle af de idéer, der blev bragt på banen til mulige aktiviteter i byens nye samlingssted. - Hvis man kunne lave nogle arrangementer, der kunne skabe dialog mellem unge og gamle, kunne det måske give stor gevinst for begge parter, lød det fra en af borgerne. Og fælles for de mange idéer var netop, at det skulle være et sted, hvor både unge og ældre i fremtiden kan få mulighed for at bruge lokalerne. Samtidig fokuserede de fleste på, at der skulle være mulighed for at gøre lokalet fleksibelt, så samlingsstedet kan bruges til flere arrangementer på én gang. Derudover var der også et ønske om, at det skulle være et sted, hvor man kan starte et foreningssamarbejde op i byen. Foreningens Hus eller Foreningens Centrum var forslag til navne, som det nye samlingssted kunne blive kaldt i fremtiden. - Vi vil rigtig gerne se det som et sted, hvor foreninger kan mødes i et samarbejde, men stadig kæmpe for et mødested eller værested nede i midtbyen, sagde John Jørgensen, formand for Nørre Aaby Lokaludvalg.

I løbet af aftenen skulle borgerne selv komme med idéer til, hvad de ønsker af aktiviteter i det nye samlingssted. Foto: Søren Gylling

Fremtiden for samlingsstedet Inden mødet blev afsluttet, valgte flere af de fremmødte at registrere sig som en del af en arbejdsgruppe, der skal hjælpe til med det videre forløb. Derudover kunne Kristoffer Ravnbøl og Ida Neergaard fra Naboskab fortælle, at de har planer om at skulle afholde et lignende møde igen i slutningen af august eller starten af september, som kan bringe borgerne i Nørre Aaby endnu tættere på at få drømmen om et nyt samlingssted realiseret.

John Jørgensen, der er formand for Nørre Aaby Lokaludvalg, lagde vægt på, at det nye samlingssted ikke gør det ud for et medborgerhus i midtbyen. Foto: Søren Gylling