Tricktyveri: 77-årig franarret pung ved Rema 1000 i Ejby

Ejby: Mandag formiddag lykkedes det en tricktyv at franarre en 77-årig mand fra Middelfart hans pung, da han holdt parkeret ved Rema 1000. Tyven bankede på ruden i bilens højre fordør og sagde, at han havde tabt 100 kroner. Da den 77-årige kom hjem, opdagede han, at den pung, der havde ligget på forsædet, var forsvundet. Pungen var mørkebrun, af læder og indeholdt både sygesikringsbevis, kørekort, dankort og kontanter.

Tricktyven beskrives som værende af østeuropæisk afstamning, 30-35 år, 175 centimeter høj og lys i huden. Hans hår beskrives som kort, og håret kommunefarvet, og så havde han et stort mellemrum mellem tænderne i overmunden. Han talte svært forståeligt engelsk og var iført en halvlang militærgrøn vinterjakke med pelskrave.

Har man oplysninger, der kan hjælpe politiet til en opklaring, kan de kontaktes på telefon 114.