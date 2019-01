Tre udrykninger på et døgn: Skorstensbrand og røgudvikling

Nordvestfyn: Brandmændene på kommunens to brandstationer har haft en travl aften mandag. Klokken 17.21 blev folkene i Middelfart kaldt ud til skorstensbrand i et hus med stråtag i Vejlby. Ved skorstensbrande i huse med stråtag er brandmændene altid ekstra påpasselige, og derfor kørte syv mand ud til huset, hvor de stod klar med sprøjterne på begge sider af taget, mens der også blev holdt øje med branden indenfor. Med termiske kameraer kunne de se, hvilken vej udviklingen gik.

Efter en time var arbejdet færdigt og skorstensbranden så udslukt, at brandfolkene kunne vende hjem igen. Dog kun for et kort bemærkning, for allerede klokken 19.11 var der igen melding om brand i en større virksomhed i Middelfart. Her var der røgudvikling fra nogle ovne, men det blev aldrig til en egentlig brandslukning for brandmændene. De luftede i stedet ud og overlod resten af arbejdet til firmaets medarbejdere.

Også længere inde i kommunen var der bud efter brandmændene. Klokken 04.53 lød alarmen på stationen i Ejby, og her var der observeret røg fra en frituregryde på Fjelsted Skov Kro. Der var dog hverken ild eller tilskadekomne.