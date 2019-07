Tre personer anholdt: Indbrudstyveri for halvanden million på fynsk adresse

Politiet anholdt tirsdag tre personer, som onsdag fremstilles i grundlovsforhør for lukkede døre. De er sigtet for at have stjålet værdier for halvanden million kroner på en adresse i Strib under et indbrud i juli.

Tre personer fremstilles onsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

De tre er sigtet for sammen at have begået et indbrud på en adresse i Strib og have stjålet værdier for halvanden million kroner.

Fyens.dk var til stede i den første del af grundlovsforhøret, hvor kun to af de sigtede befandt sig i retslokalet. Der var tale om en 27-årig mand og en 23-årig kvinde, der begge nægtede sig skyldig. Derudover er også en anden mand sigtet i sagen.

Indbruddet er ifølge politiet blevet begået i perioden fra den 11. juli til den 19. juli. Fra adressen i Strib blev der stjålet blandt andet ni Wegner Kinastole, PH-lamper, smykker og sølvtøj.

Senioranklager Klaus Lauridsen fortalte, at sigtelsen lyder på indbrud af særlig grov beskaffenhed. En lovovertrædelse, der kan give op til seks års fængsel. Hvis ikke anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden for indbrud, går den efter at få de tre dømt for hæleri.