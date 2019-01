Tre millioner kroner venter på ansøgere: EU-midler skal sikre aktivitet i yderområderne

Den lokale LAG-repræsentant Mogens Rosenvang fortæller, at der er tre millioner friske EU-kroner at søge i landdistrikterne i indeværende år.

Nordvestfyn: Den Lokale Aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner står hvert år for uddelingen af cirka to millioner EU-kroner, som skal støtte kulturel, erhvervsmæssig og social udvikling i landdistrikterne i de pågældende fire kommuner. Indehaver af robotvirksomheden MRN Robostacker A/S i Middelfart Mogens Rosenvang har de seneste to år siddet i bestyrelsen som repræsentant for erhvervslivet i Middelfart.

Han glæder sig over, at en virksomhed som Sunny Juice har fået del i midlerne.

- Det er imponerende med sådan en spændende virksomhed placeret i et lille bysamfund som Balslev. Det er vigtigt at bevare aktiviteten i yderområderne, derfor er det også glædeligt med den halve million kroner at kunne være med til skubbe til yderligere vækst hos Sunny Juice. Som jeg forstår det, er der udsigt til måske to nye arbejdspladser med det, virksomheden kan sætte gang i med de LAG-midler, den har fået, siger Mogens Rosenvang.

Med den seneste støtte har tre virksomheder indenfor en radius af to kilometer i Middelfart Kommune fået en hjælpende hånd fra LAG, de to andre er Natur- og Helhedsskolen i Udby og Herrens Mark, der producerer saft af mælkebøtter.

Der kan søges om LAG-midler tre gange i indeværende år. Fristerne er 14. januar, 23. april og 2. september.

Mogens Rosenvang fortæller, at man hver gang plejer at få 5-10 ansøgninger. Puljen er i år på tre millioner kroner på grund af tidligere ikke gennemførte projekter.