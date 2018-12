Tre highlights fra fynsmesterskaberne: Præmier der er guld værd

Præmie frem for skoletaske

- I 2014 snakkede jeg med en forælder, som fortalte, at deres dreng havde fået en skoletaske i fødselsdagsgave kort forinden stævnet. Vedkommende kom så til fodboldstævnet, og vandt en lækker taske i præmieboden. Det resulterede i, at han ville bytte den anden taske, da han kom hjem, fordi han havde vundet sin egen præmie. Så forældrene var nødt til at bytte fødselsdagsgaven, og så brugte han sin præmie som skoletaske.