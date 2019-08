Tre genbrugsbutikker udsat for indbrud: Fremgangsmåde tyder på samme gerningsmand

Middelfart: Både på Odensevej, på Jernbanegade og på Assensvej har ubudne gæster været på besøg i genbrugsbutikker i tidsrummet mellem mandag aften og tirsdag morgen. Det fremgår af et uddrag af Fyns Politis døgnrapport.

Poul Hollensted, politiassistent ved Fyns Politi fortæller, at politiet har været ude og undersøge de tre indbrud, og den fremgangsmåde, der er brugt, tyder på, at der er tale om den samme gerningsmand. Han fortæller desuden, at politiet har sikret tekniske spor i forbindelse med indbruddene.

På Odensevej er tyven kommet ind i et baglokale i en genbrugsbutik gennem en ulåst bagdør, hvorefter et pengeskab er blevet opbrudt og både kontanter og et smykke stjålet.

På Jernbanegade var det en kvindelig ansat, der tirsdag kunne konstatere, at der var spor efter ubudne gæster på lageret på førstesalen, hvor også et pengeskab var opbrudt. Ifølge politiets døgnrapport var det ikke umiddelbart til at se, hvordan tyven var kommet ind i forretningen, da der ingen opbrudsmærker var at finde - ligesom den ansatte kunne konstatere, at butikken var låst, da hun mødte på arbejde.

På Assensvej havde tyven brudt den elektroniske skydedør til genbrugsbutikken op ved både at ødelægge lås og en rude i døren. Af døgnrapporten fremgår det, at der var spor af tyvenes færden på kontoret, hvor der lå brochurer spredt på gulvet. Der stod et pengeskab på kontoret, som tyvene tilsyneladende ikke havde forsøgt at åbne - der var ifølge politiet ingen mærker efter forsøg på at bryde det op. Ifølge døgnrapporten blev der tilsyneladende ingenting stjålet ved indbruddet.