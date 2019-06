Tre dage efter Rock Under Broen: 31 procent af billetterne til 2020 er allerede solgt

Mandag den 10. juni klokken 00 udløb muligheden for at købe de såkaldte earlybird-billetter, og prisen steg fra 400 til 500 kroner.

Middelfart: Som noget nyt valgte festivalledelsen at sætte billetterne til Rock Under Broen 2020 til salg allerede samme dag, som festivalen løb af stablen i år. Og det har vist sig at være en god idé.

Som noget nyt blev billetterne til Rock Under Broen 2020 allerede sat til salg, da musikken spillede under festivalen 2019 den 8. juni. Foto: Mette Mørk

"Fuldstændig enig. Nu har jeg været med ca. 20 gange, og jeg synes RUB (Rock Under Broen, red.) blev perfekt afviklet. Ingen kø ved mad og ølboder. Perfekte toiletforhold. Fedt musikprogram. TAK... Vi har virkelig fået noget for skillingen i år. Fair nok, at prisen bliver sat op til næste års fest." Skriver Stefan Thorup Larsen.

- Alt fungerede. Alt det, vi tidligere er blevet kritiseret for, har vi villet tage hånd om, og det er lykkedes nu, erklærede Bent Frandsen allerede søndag, hvor han kaldte den netop overståede festival den bedst afviklede i Rock Under Broens tre årtier lange historier.

Højere priser i 2020

Prisen på billetterne til Rock Under Broen 2020 er højere, end de har været i år. Stigningen skal ifølge festivalformand Bent Frandsen forklares med, at musikerne har bebudet prisstigninger i 2020.

Bent Frandsen understreger dog, at Rock Under Broen fortsat vil have den billigste billetpris for en endagsfestival i Danmark.

- Vi er ikke privatejede, og vi tager en risiko hvert år, og den skal prisen afspejle, forklarer han.

Arbejdet med at finde kunstnere til Rock Under Broen 2020 er ifølge Bent Frandsen i fuld gang, og festivalen har allerede et par kunstnere og bands i sigte. I alt skal der findes otte bands.

Hvilke musikere festivalen allerede har et godt øje til, vil Bent Frandsen dog ikke røbe.

Et endeligt resultat for årets festival forventes ikke før sidst på måneden, men Bent Frandsen forventer et overskud på niveau med sidste års festival, hvor den lokale klub MG&BK modtog omkring to millioner kroner.