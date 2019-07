Tre bilister var lige lovligt påvirkede

Middelfart: Natten mellem lørdag og søndag har betjente fra Fyns Politi stoppet tre bilister, som var lige lovligt påvirkede af alkohol. Den første blev stoppet klokken 20.39 i sin personbil på den Fynske Motorvej ved Nørre Aaby. Politiets døgnrapport fortæller, at den var gal igen klokken 03.38 i Teglværksgade i Middelfart, hvor en chauffør blev stoppet i sin varebil i spirituspåvirket tilstand. Søndag eftermiddag klokken 16.56 var der gevinst, da politiet stoppede en bilist i Nørregade i Ejby og ved en udåndingsprøve konstaterede, at vedkommende var påvirket af alkohol over den tilladte grænse herhjemme.

Døgnrapporten melder også om tre anmeldelser af hærværk. Natten mellem lørdag og søndag er det gået ud over en bil af mærket Mini Cooper parkeret i Hessgade i Middelfart, mens en redningskrans er blevet fjernet fra Fænøsund Haven. Desuden har ukendte gerningsmænd været på spil på badebroen ved Fænøsund Park og fjernet de brædder, som udgjorde sæde og ryglæn.

Der har været et færdselsuheld på Brovejen fredag aften, hvor en cyklist på en sort herrecykel blev påkørt af en sort Mercedes. Cyklisten kom lettere til skade og måtte efterfølgende til behandling på Kolding Skadestue.

En villa på Stribgårdvej i Strib har i tidsrummet onsdag til fredag i sidste uge været udsat for indbrud. Tyvene har skaffet sig adgang ved at knuse en rude og er efterfølgende forsvundet med smykker og euro. På Savanen i Nørre Aaby er en villa i samme tidsrum blevet lettet for vaser og figurer under et indbrud. Desuden har der søndag været tyveri fra en personbil parkeret i Nørregade i Ejby.