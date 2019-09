Tour de Kids i Middelfart: Små ben kan også være gode cykelben

Danmarks største cykelløb for børn, Tour de Kids, kommer til Middelfart lørdag 28. september. Yngste klasse er for de tre-fire årige - og veteranerne er op til ti år.

De yngste starter klokken 12, og så sendes grupperne ellers afsted med omkring en halv times mellemrum. På pladsen er der forskellig underholdning og aktiviteter for børnene fra klokken 10, under og efter løbet.

Overskud går til børnesikkerhed

Cykelløbet finder sted i seks danske byer, og al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for blandt andet at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

- Med Tour de Kids kommer børnene ud i flok og mærker glæden ved at motionere og være aktiv sammen på en sjov måde. I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel, og vi håber, at cykelarrangementer som dette, kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle, siger Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden, i en pressemeddelelse.

Tour de Kids er arrangeret af Børneulykkesfonden og JCP Event, DGI og Cartoon Network, Lidl og Apovit er sponsorer.