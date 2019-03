Torpederede betonpæle

Middelfart: Der må have lydt et højt skral, da en personbil fredag aften klokken 22.35 torpederede to betonpæle på Solsortevej.

Betonpælene er sat op som fartdæmpende foranstaltning, men det lykkes altså personbilen - en grå Suzuki - at ramme ind i dem begge, hvorefter føreren kørte væk fra stedet uden at bese skaderne. Ud over betonpælene, som var ødelagte, har sammenstødet også ramponeret bilen en del, for der lå adskillige vragdele tilbage på asfalten, oplyser vagthavende ved Fyns Politi. Derfor vil politiet gerne i kontakt med nogle, der kan have set noget i den forbindelse. De kan kontakte Fyns Politi på 114.