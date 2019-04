Middelfart: Middelfarts galease Aventura og museet Henner Friisers Hus har netop modtaget en tredjeplads som børnenes foretrukne turistattraktion.

Det er udvalgt blandt Legolands mange "happy pass"-attraktioner.

Vinderen af konkurrencen er Givskud Løvepark.

Aventura og Henner Friisers Hus er den eneste fynske attraktion, der opnåede topplacering.

- En del af årsagen til, at vi har opnået så fin en placering, er, at hos os får børnene altid lov til at styre, forklarer skipper Henrik Traugott-Olsen i en pressemeddelelse.