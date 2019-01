Toppen af teambuilding: Matchrace centeret nomineret til titel

Middelfart: Det er ikke kun sejlsport, man er god til i Matchrace centret i Middelfart. Man er også blevet rigtig god til at lave teambuilding for andre. Så god, at den danske branche for møder og events nu giver en anerkendende nominering til centret i Middelfart Sejlklub, som nu er med i opløbet om at blive Årets Bedste Teambuilding-leverandør.

Da sejlsportscentret omorganiserede for et par år siden, fik de to tidligere europamestre i Matchrace, Søren Tønder og Niels Kinch stafetten og havde et helt klart mål. Fokus skulle tilbage på sporten og på de elementer, som har skabt mange danske topsejlere.

- Centerets økonomi er i høj grad bundet op på at tage virksomheder med til søs. Men det skal ikke kun være en karruseltur - der skal være mere indhold. Ting, som bliver husket, og som flytter noget hos gæsterne, fastholder centret i en pressemeddelelse.

Søren Tønder og Niels Kinch bruger derfor også deres viden om at skabe elite-hold i teambuilding aktiviteterne, og det er altså blevet positivt bemærket.