Tørstig tyv brød ind i Suzuki: Stjal 50 rammer øl og sodavand og flere flasker spiritus

Middelfart: Om ejeren netop var hjemvendt efter en tur til grænsen, vides ikke. Men i weekenden fik en Suzuki Vitara, som stod parkeret på Karensmindevej, besøg af en formentlig usædvanlig tørstig tyv.

Ved at knuse den bagerste venstre siderude fik tyven adgang til bilen, hvorfra vedkommende stjal intet mindre end 15 rammer dåseøl, 35 rammer dåsesodavand, fem flasker vodka, to flasker whisky og flere poser slik. Det fremgår af et uddrag af Fyns Politis døgnrapport.

Også på Aulbyvej brød en ukendt gerningsmand ind i en bil. Her gik det ud over en sort Honda CR-V, hvor en rude blev knust med en ukendt genstand. Tyven forsøgte at stjæle et barnesæde, men gav tilsyneladende op, for sædet var revet løs, men lå stadig i bilen, da ejeren opdagede indbruddet.