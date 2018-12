To nyansatte i sparekassen

Middelfart: Middelfart Sparekasse har ansat rådgiver Trine Boldt. Hun bliver en del af privatafdelingen i hovedsædet i Middelfart. Hun kommer fra et tilsvarende job i Danske Bank i Middelfart. Trine Boldt har lokalkendskabet i orden, da hun er opvokset i Strib og har boet i Middelfart de seneste 14 år.

Middelfart Sparekasse har også ansat Emil Broustbo i marketingafdelingen i hovedsædet. 29-årige Emil Broustbo skal først og fremmest arbejde med Sparekassens visuelle udtryk, da han primært skal løse opgaver, der involverer billeder og video. Emil Broustbo kommer fra et job som marketing- og kommunikationsmedarbejder ved Glamsdalens Efterskole i Glamsbjerg. Han er markedsføringsøkonom og multimediedesigner, og han er professionsbachelor i digital konceptudvikling. Emil bor i Middelfart med sin kæreste. De deler et hus i den gamle bydel med Emils lillebror og hans kæreste. Fritiden må meget gerne involvere et adrenalinkick, enten på en sort piste, på toppen af en bølge eller under havets overflade.