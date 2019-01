To indbrud på samme vej ved højlys dag: Vindue opbrudt og racercykel stjålet

Middelfart: I løbet af torsdag den 3. januar har to boliger på A C Hansens Alle i Middelfart været udsat for indbrud ved højlys dag. Ifølge Fyns Politis døgnrapport er indbruddet i den ene bolig sket torsdag morgen mellem klokken 7.50 og 8.23, mens det andet er sket torsdag eftermiddag mellem klokken 14 og 15.15.

I den ene bolig er en kælder dør blevet sparket ind, men der er umiddelbart ikke stjålet noget. I den anden er et kældervindue blevet brudt op med et koben, og der er stjålet en Kählervase i blå/hvid og en racercykel af mærket Scott.

Før jul var Fyn og også Middelfart ramt af en reel indbrudsbølge, hvor Fyns Politi bad borgere være ekstra opmærksomme på blandt andet lukkede varebiler. Politiet satte desuden massivt ind i samarbejde med Hjemmeværnet og standsede trafikanter særligt på motorvejens til- og frakørsler.

Den 1. januar undlod lejeren af en Volkswagen Touareg fra 2008 at levere bilen tilbage til det aftalte tidspunkt. Den bil var torsdag formiddag den 3. endnu ikke dukket op. Bilen har registreringsnummer BT 91 621.