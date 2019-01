To indbrud på samme vej: Både virksomheder og private ejendomme ramt

Nordvestfyn: To private ejendomme på Hønnerupvej i Harndrup har mellem søndag den 27. januar klokken 16 og mandag den 28. januar klokken 17.15 været udsat for indbrud. I begge boliger er tyven eller tyvene kommet ind gennem en have- eller terrassedør, hvor de har knust ruden med en ukendt genstand. I den ene af boligerne har gerningsmanden eller gerningsmændene stjålet kontanter, smykker, en kikkert og en computer. I det andet hus blev der stjålet to computere af mærket Asus og en tablet.

I Ejby har der ligeledes været ubudne gæster i en privat ejendom på Åkanden. Her er gerningsmanden også kommet ind i huset via terrassedøren. Ifølge Fyns Politis døgnrapport har tyven bevæget sig rundt i hele huset og gennemrodet skuffer og skabe. Det lykkedes tyven at slippe afsted med en Acer computer og et mindre pengeskab.