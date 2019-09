To hopper strøg helt til tops ved skue

Ejby: Den toårige shetlænderhoppe, Sønderskovs Fergie, deltog forleden i et føl- og plageskue i Midtjylland. Her holdt Sønderskovs Fergie fast i fløjen og fik 44 point og en billet videre til eftermiddagens finale. I finalen gik Sønderskovs Fergie hele vejen og blev Best in Show.

Sønderskovs Fergie er ejet og opdrættet af Team Sønderskov, Ejby.

Jeanette Boje Pedersen, Randers, havde valgt at melde Sønderskovs Fucia til i holdet af goldhopper. Sønderskovs Fucia vandt holdet med 42 point. I finalen for show ponyer var Sønderskovs Fucia endnu engang med på legen og blev Best in Show for show-ponyer.