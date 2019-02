Meget tyder på, at den samme gerningsmand fredag har været på spil to steder i Middelfart.

Fremgangsmåden er den samme, og da Tunøvænget og Drejøvænget ligger ganske tæt på hinanden nær Skrillinge Strand i det sydlige Middelfart, må det formodes, at det er den samme gerningsmand, der fredag stod bag to indbrud.

På Drejøvænget kom beboerne hjem fredag kl. 23.20 til et opbrudt vindue og en grundigt gennemrodet bolig. Der var blandt andet forsvundet smykker, en Samsung tablet og en samling 10 og 20 krones jubilæumsmønter. Beboerne havde været væk siden kl. 14.30 fredag.

På Tunøvænget kom beboerne hjem fredag kl. 23.30. Et vindue til et værelse var brudt op med et brækjern eller koben, og igen var hele boligen blevet rodet grundigt igennem. Lørdag morgen var der dog ikke skabt et endeligt overblik over, hvad der eventuelt er blevet stjålet. Her havde beboerne været hjemmefra siden fredag kl. 18.15.