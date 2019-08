To deltagere fra Belgien: Småt med verdensnavne ved VM i krolf i Ejby

Hvis det kneb med det internationale snit over den store begivenhed bag Ejbyhallen, så kendte hyggen til gengæld ingen grænser. For selv om de næsten 300 deltagere gik seriøst til sagen, så vidnede de mange smil og den evindelige sludren om en sport, hvor det sociale samvær er vigtigere end hæder og ære. Mindre god blev stemningen naturligvis ikke af en lun august-sol skinnende fra en skyfri himmel det meste af dagen.

Ejby: Det var småt med verdensnavne, da Ejby Krolfklub og Baskerne fra Båring lørdag stod for afviklingen af Verdensmesterskaberne i Krolf 2019. Hvor de danske deltagere tidligere har haft selskab af spillere fra både Norge, Tyskland og Polen, så mødte der i år blot to spillere fra Belgien op. Og det kun fordi, de kender formanden for Dansk Krolf Union personligt og derfor ofte er i Danmark for at spille.

Slap for regn

Det kunne dog meget vel have været anderledes. For verdensmesterskaberne var oprindelig programsat til weekenden før, hvor det som bekendt regnede voldsomt. Men heldigvis, skulle det vise sig, var formanden for Dansk Krolf Union ikke i stand til at være med, og man blev derfor nødt til at flytte stævnet en uge frem.

Det lykkedes også unionsformanden at få en hovedrolle i denne weekend. Han endte nemlig i den voldsomme kø lørdag morgen på Fynske Motorvej og kom for sent, hvorfor starten måtte udskydes en time.

- Det skal vi nu nok få indhentet, lød det fra formanden for Ejby Krolfklub Susanne Boesen, inden hun selv skyndte sig på banen midt på formiddagen.

Verdensmesterskaberne blev afviklet som såkaldt slagkrolf, hvor de 36 mænd og 36 kvinder, der havde brugt færrest slag i deres fire indledende kampe, kvalificerede sig til semifinalerne.

Vinderne af hver af de seks semifinalegrupper hos henholdsvis mændene og kvinderne gik i hver deres finalepulje med seks spillere.