To biler kørte frontalt sammen: Bilist kørt på sygehuset med hovedskader

Middelfart: To biler kørte frontalt sammen på Strandvejen i Middelfart mandag eftermiddag.

Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Episoden blev anmeldt klokken 15.41, da en 63-årig mand fra Middelfart kørte i retning mod Strib, da han ifølge politiets døgnrapport kommer over i venstre vognbane.

Her kører han frontalt sammen med en 21-årig mand fra Middelfart, som pådrog sig skader på venstre hånd samt smerter i kravebenet.

Noget tyder på, at den 63-årige kom mere alvorligt til skade. En ambulance blev kaldt til stedet, hvorefter bilisten blev kørt til Kolding Sygehus med skader i hovedet.

Det var mandag ikke muligt at afhøre den 63-årige, og politiassistent Poul Hollensted fra Fyns Politi oplyser tirsdag formiddag, at bilisten fortsat ikke er afhørt, og at der intet nyt er om mandens tilstand.