To anmeldelser om indbrud: Boliger på Majsvej og Gl Slotsvej gennemrodet

Middelfart/Strib: Fyns Politi har modtaget to anmeldelser om indbrud i løbet af weekenden: Det drejer sig om et indbrud i en bolig på Majsvej i Middelfart og i en bolig på Gl Slotsvej i Strib.

I Middelfart brød tyven i tidsrummet mellem 2. august klokken 19.30 og 3. august klokken 12.30 et vindue op - formentlig med en skruetrækker. Der var spor efter tyvens besøg i hele huset. Der blev blandt andet stjålet en MacBook. Hvad tyven ellers tog med sig fra boligen, er der endnu ikke overblik over.

På Gl Slotsvej i Strib var den gal natten efter. Her brød en tyv ind mellem 3. august klokken 10 og 4. august klokken 14. Tyven skaffede sig adgang til boligen ved formentlig at bryde en havedør op med et koben. Der var spor efter indbrud i hele huset, hvor flere skabe og skuffer var efterladt åbne og med indholdet liggende på gulvet. Der blev blandt andet stjålet lamper, men hvad der ellers forsvandt, er der endnu ikke overblik over.