Middelfart: Middelfart, Odense og Kolding kommuner, SDU og Rådgivningsfirmaet MOE og CLEAN er netop blevet udvalgt af Realdania til at modtage 1,5 million kroner i støtte til at kickstarte arbejdet med indeklima og skabe et grundlag, så kommunerne kan prioritere investering i indeklimatiltag på et velbelyst grundlag. Projektet hedder "Sunde skoler - sund læring".

Ni syddanske skoler bliver projektets omdrejningspunkt. Det gælder blandt andre to fra Middelfart.

Middelfart, Kolding og Odense Kommune indgår i projektet med skoler og bidrager i øvrigt aktivt blandt andet med indeklimamålinger samt interview om oplevet indeklima.