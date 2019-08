Tilmeldingen er åben nu: Få et efterår i kreativitetens tegn på Middelfart Billedskole

Middelfart: Der er nu åbnet for tilmelding til efteråret 2019 på Middelfart Billedskole. Billedskolen har hold for både børn, unge og voksne.

Ved at gå på billedskole arbejder du ikke kun med det, du er god til. Du arbejder også med det, der er lidt svært, så du kan blive endnu dygtigere. Som elev på skolen kan du deltage i den årlige forårsudstilling med dine værker - det kan være, papirklip, grafik, ler og gips, akrylmaling og akvarel for bare at nævne nogle ting.

Der er hold for både øvede og nybegyndere. Læs mere på www.middelfart-billedskole.dk.

/EXP