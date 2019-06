- Alt fungerede. Alt det, vi tidligere er blevet kritiseret for, har vi villet tage hånd om, og det er lykkedes nu, siger han og fortæller, at vurderingen blandt andet baserer sig på Facebook-reaktioner og snakke med festivalens gæster.

Middelfart: Det er en tilfreds tovholder, der søndag kan se til, mens sporene fra årets største havefest langsomt forsvinder under Den nye Lillebæltsbro. Faktisk forløb lørdagens Rock Under Broen så godt, at Bent Frandsen kalder den, den bedst afviklede i endagsfestivalens tre årtier lange historie.

I store træk godt festival-vejr

Bent Frandsen fortæller, at festivalen allerede er godt i gang med at lave aftaler med kunstnere og bands, som skal spille til næste år. Og noget tyder på, at der igen er et dansk program i vente.

- Sådan har det været i tre år, og der er noget, der tyder på, at det er en succes, siger han og fortæller, at det lidt regnfulde vejr tilsyneladende ikke satte en stopper for gæsternes lyst til musik og fest.

- Man skulle måske tro, at omsætningen falder, når det regner, men det er faktisk det modsatte, der er tilfældet. Solen gør ofte, at folk ikke drikker så meget. Det er ikke fordi, jeg ønsker mig regnvejr, men det var i store træk godt festival-vejr i går, siger han.

Festivalen kunne allerede i starten af februar melde udsolgt, hvilket var tidligere end nogensinde før.

Et endeligt resultat for årets festival forventes ikke før sidst på måneden, men Bent Frandsen forventer et overskud på niveau med sidste års festival, hvor den lokale klub MG&BK modtog omkring to millioner kroner.