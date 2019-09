Føns: Hvad får to fynboer, der efter ti år i København ellers er velintegrerede med gode job og karrieremuligheder foran sig, til at vende tilbage til deres fynske rødder i et hus fra 1860, der koster det samme som deres toværelses andelslejlighed på Vesterbro?

Det kan man få svaret på onsdag 18. september klokken 14.30 - når der er Onsdagsklub i Konfirmandstuen i Føns.

Katrine Romme og Anders Sejr Davidsen leverer en fortælling om både at vende hjem og rejse ud.

For selvom de er vendt tilbage til rødderne, med bare et stenkast til det ene sæt forældre og et kvarters køretur til de to andre - så har der også været tid til at rejse ud. Familien, som også rummer tre børn, har nemlig også nået at bruge et halvt år på en gammel skude i Stillehavet, efter de vendte tilbage på Fyn. Og de to ting: at vende hjem og rejse ud er faktisk ikke så forskellige, fortæller de. Det handler om nærvær.

Der betales en beskeden entré, som er inklusiv kaffe og brød.