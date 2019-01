Til skolevalg: Hvilke emner er vigtige for de unge?

Peter Stein Brinck, 14 år, 8. klasse, Lillebæltsskolen

- Et vigtigt emne er flygtninge, fordi flygtninge har ret til at få beskyttelse, hvis de bliver forfulgt i deres eget land, og indtil deres eget land er godt igen, eller om de skal blive, hvis de har behov for det. Der er også meget snak om at fjerne topskatten. Det synes jeg ikke, at man skal, fordi hvis vi for eksempel fjerner topskatten, så bliver ting som biler bare dyrere.