Tidligt op for at få billetter til Open Air

Julemarkedet på Tvillingegården var igen godt besøgt, og mange var stået tidligt op for at sikre sig billetter til næste års Open Air ved gården.

Asperup: De var væbnede med kaffe, rundstykker og en stor portion tålmodighed, da de tidligt lørdag morgen troppede op ved Tvillingegården. Ved dagens julemarked, som åbnede klokken 10, blev billetterne til Tvillingegårdens Open Air frigivet. Der er tradition for, at alle billetter bliver revet væk på en halv time, så derfor var det ikke uden grund, at nogle var stået tidligt op.

Fra Brylle ved Tommerup var Solveig Bønke kommet allerede klokken 6.45, og var derfor blandt de allerførste til at sætte sig i køen til billetterne, som blev solgt fra klokken 14.

Den lange ventetid var både hun og sidekammeraten, Ellen Jensen, vant til. Det er nemlig langt fra første gang, at de har været tidligt oppe for at sikre sig billetter til den populære koncert.

- Jeg kørte hjemmefra klokken 6 for at være sikker på at få billetter. Jeg synes ikke, at ventetiden er lang. Vi snakker og lærer en masse mennesker at kende, forklarede Solveig Bønke.

Også Dorthe Sørensen fra Assens havde været blandt de første til at sikre sig en plads i køen, og havde siddet der siden klokken 8.

Til de allerførste var der plads i en pavillon, mens de næste måtte tage plads i et telt, der var sat op til lejligheden. Da der var lovet dårligt vejr syntes arrangørerne, at det var synd for de mange ventende, hvis de skulle sidde ude i regnvejret.