Test for radioaktiv gas i hjemmet: Bolius og Middelfart Kommune sætter fokus på radon

De seneste tre vintre har 559 husstande i Middelfart Kommune fået målt radonniveauet i deres boliger via radonfrithjem.dk. Godt hver anden af de målte boliger havde et højere niveau, end WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Nordvestfyn: Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 årlige tilfælde af lungekræft i Danmark kan relateres til radon, en radioaktiv gas, der siver op fra undergrunden. Derfor driver Bolius Boligejernes Videncenter oplysningskampagnen www.radonfrithjem.dk. I løbet af de seneste tre vintre har 559 husstande i Middelfart Kommune målt husets radonniveau via Radonfrithjem.dk. Data viser, at 51 procent af de målte huse har mere radon end de 100 becquerel pr. kubikmeter luft (BQ/m³), som Sundhedsstyrelsen og WHO angiver som anbefalet grænseværdi. Heldigvis kan hovedparten af husejerne nedbringe radon ved at gennemføre nogle enkle og billige tiltag som at tætne sprækker mod jord, rense ventilationsriste og sørge for god ventilering i huset.

Om radon i boliger Radon bør måles i årets kolde måneder. Det skyldes, at temperaturforskellen ude og inde er størst i disse måneder. Derved får man en trykforskel, som gør, at huset fungerer som en støvsuger og suger radon op fra undergrunden. Da det samtidig er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, er radonniveauet i boligen højest.

Også i nye huse - Vi støtter op om kampagnen med en kommunikationsindsats målrettet alle husejere i kommunen, hvor vi opfordrer dem til at få målt deres radonniveau - blandt andet via e-Boks. Husejere med nyere huse opført efter 1998 får også opfordringen, fordi også mange nyere huse har en højere forekomst af radon end myndighederne anbefaler, forklarer Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune. Det er hverken dyrt eller svært at få målt sit radonniveau. Det kræver blot nogle få målere på størrelse med en chokoladeskildpadde, der over to til tre måneder måler niveauerne i nogle af husets opholdsrum. En måling koster fra 500 til 1300 kroner og kan bestilles via kampagnens hjemmeside www.radonfrithjem.dk.