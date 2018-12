Middelfart: Beboerne i en ejendom på Gl. Banegårdsvej havde endnu ikke overblik over, hvad der var blevet stjålet, da de anmeldte et indbrud til politiet. Men der var ingen tvivl om, at de havde haft besøg af en ubuden gæst, for huset var blevet gennemrodet, oplyser Fyns Politi. Tyven var ifølge politiets oplysninger kommet ind ved at bryde en terrassedør op.