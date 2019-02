Tatovører fylder det sidste ledige butikslokale på Nytorv i Middelfart

Middelfart: Halvandet år efter, byggeriet stod færdigt, lykkedes det omsider Kvickly og Middelfart Sparekasse i samarbejde med erhvervsmæglerfirmaet Nordisk Kapitalraad at finde en lejer til det sidste ledige butikslokale på Nytorv i Middelfart. Mens pilen flere gange har peget mod liberalt erhverv, så ender det med at blive et mere farverigt foretagende, som rykker ind i de 100 kvadratmeter med facade ud mod Havnegade, nemlig tatovørklinikken Goldfinger Tattoo Club Middelfart.

Lokalet er lejet af 27-årige Peter Sternkopf fra Kerteminde og 24-årige Patrick Suttcliffe fra Kolding. De to kammerater skal ikke selv styre nålene men ansætter en dansk tatovør, som suppleres med udenlandske tatovører fra blandt andet Rusland, Columbia og Spanien.

- Vores gode venner Andreas og Mathias har stor succes med Goldfinger Tattoo Club Sorø. Vi har fået lov at benytte navnet og håber at få samme medvind i Middelfart, hvis vi gør det ligeså seriøst, som han gør det, fortæller Peter Sternkopf.