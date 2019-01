Tandklinik og brillebutik ramt: Tyve har haft en travl weekend

Nordvestfyn: Indbrudstyve på den nordvestlige del af Fyn har haft travlt i løbet af weekenden. Udover et indbrud i en privat beboelse på Tennisvej natten til lørdag, har eventuelt samme gerningsmand forsøgt at bryde ind i Ejby Tandklinik, som også ligger på Tennisvej. Indbruddet er også sket natten til lørdag, hvor tyven eller tyvene har knust en termorude ind til venteværelset. Dog har vinduets håndtag været låst, hvilket har gjort det umuligt for tyven at komme ind, og det har dermed ikke været muligt at få tyvekoster med derfra.

Det er dog ikke kun Ejby, der har været ramt. I Algade i Middelfart er et vindue blev brudt op, formentlig med et koben ind til Louis Nielsen. Her har tyven eller tyvene bevæget sig rundt i køkkenet og i butikken, hvor der blev taget kontanter fra kasseapparatet.

Derudover har der også været forsøg på at bryde et vindue op til et gæstebadeværelse i en privat ejendom på Sevanen i Nørre Aaby mellem den 24. januar klokken 06.30 og den 26. januar klokken 08. Det fremgår ikke af Fyns Politis døgnrapport, om det er lykkedes tyven at slippe afsted med noget fra huset.