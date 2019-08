Talsmand efter skolestrejke: - Vi har kun fået positiv respons

Omkring 20 medarbejdere brugte formiddagen på at skrive et åbent brev til politikerne i kommunen, da Anna Trolles Skole er i gang med at spare både lejrskoler, skolefesten, internationalt samarbejde og i det hele taget ture ud af huset væk.

Forældre bakker op

Personalegruppen mener, at det er tildelingsmodellen, der koster skolen dyrt, da skolen hænger på regningen, hvis en elev sendes i et specialtilbud. Også selv om eleven ikke går på skolen, men blot bor i skoledistriktet.

Anna Trolles Skole skal finde op mod 500.000 kroner på budgettet resten af året og skal spare 1,24 millioner kroner de kommende år, da en gammel gæld skal afvikles.

Personalegruppen håber, at dens budskab er blevet hørt i løbet af dagen.

- Det er ikke hver dag, man tager et så drastisk skridt som at nedlægge arbejdet, så jeg håber, at det er gået tydeligt igennem, siger Micky Lindharth.

Kunne I ikke bare have skrevet brevet en aftentime, når skolen alligevel var lukket?

- Det er for at sende et tydeligt signal, at vi går hertil og ikke længere. Mange af børnene blev hentet i løbet af dagen, og vi har kun fået positiv respons på det. Mange har kommenteret under diverse artikler og på Intra (skolernes interne beskedsystem, red.), og der er fuld opbakning. De ved godt, at vi gør det for deres børn, understreger Micky Lindharth.