Syv år i gågaden: Blomsterbutik lukkede ved årsskiftet

Middelfart: I kælderbutikslokalet ved Gågadens Blomster på Algade er der mørkt, og i vinduerne står der stadig grene med julekugler på. Grunden til mørket og de efterladte juleudstillinger, er en butikslukning.

I en mail til Fyens Stiftstidende skriver indehaver, Lars Dall Iversen, at ham og medarbejder Sussie Olesen ville prøve noget nyt, og derfor valgte at lukke butikken fra 1. januar.

Ifølge et stykke papir i butikkens rude er de begge blevet tilbudt nye job, og har derfor valgt at lukke butikken ned ved årsskiftet. De takker dog for opbakningen gennem årene og specielt i december 2018.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke job Lars Dall Iversen og Sussie Olesen skal kaste sig over i fremtiden.