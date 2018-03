Middelfart: Sygeplejerske og kandidat i Folkesundhedsvidenskab Rikke Bagge Skou er blevet ansat som ny oversygeplejerske på Rygcenter Syddanmark i Middelfart.

Rikke Bagge Skou er 31 år og har indtil nu været klinikansvarlig afdelingssygeplejerske i rygcentret, der i forbindelse med en ny organisering får selvstændig afdelingsledelse fra 1. april, oplyser Sygehus Lillebælt i en pressemeddelelse.

Rygcenter Syddanmark, der er en del af Sygehus Lillebælt, arbejder både med rygkirurgi og rygmedicin samt modtager patienter fra hele Region Syddanmark.

- Jeg glæder mig rigtig meget til opgaven med at få skabt et stærkt rygcenter, hvor vi samarbejder på tværs af fagligheder, så vi i fællesskab kan hjælpe patienterne, uanset hvilken behandling de har brug for. Det kræver nogle nye tilgange og måske også nogle nye måder at arbejde på, men vi er godt på vej, siger Rikke Bagge Skou.

Rikke Bagge Skou kommer oprindeligt fra Vejle, hvor hun også bor i dag med sin mand og sin datter på tre år. /EXP