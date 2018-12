Middelfart: Lørdag drog 40 svømmere fra Svømmeklubben Delfinen til det årlige fynsmesterskab for at kæmpe om kvalifikationerne til forårets landsmesterskab. Med 40 svømmere var Delfinen den største klub ved mesterskabet, og klubbens store fremmøde bar også frugt, da klubbens svømmere kæmpede sig til knap 80 medaljer. Dermed stiller Svømmeklubben Delfinen også talstærkt op til forårets landsmesterskab, hvor der dystes om at blive landsmester inden for de forskellige svømmediscipliner. /EXP