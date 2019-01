Sved, bolde og harpiks: Se billederne fra Håndboldens Dag

Lørdag formiddag blev der for første gang afholdt Håndboldens Dag i hele landet. Et af steder, der inviterede folk indenfor, var Nørre Aaby Båring Håndboldklub.

Nørre Aaby: To piger slog vejrmøller langs gulvet, fire andre børn spillede noget, der mindede om badminton. Fjerbolden var bare skiftet ud med en ballon og ketsjeren med en fluesmækker. I en anden hal stod en flok børn i kø for at skyde på mål, næsten som var det en skraffekastkonkurrence i en rigtig håndboldkamp.

Der var budt indenfor til Håndboldens Dag i Nørre Aaby Båring Håndboldklub, hvor hele familien kunne være med til at se, hvad håndbolden indebærer - og fremmødet var stort.

To af dem, der var mødt op til dagen i Nørre Aaby var niårige Josefine Vesterskov og hendes mor Louise Rasmussen, som havde taget vejen fra Fredericia til Nørre Aaby for at være med til Håndboldens Dag.

- Vi har noget familie, der bor i Nørre Aaby, så vi er hernede sammen med dem. Det er virkelig et fint arrangement for børnene, sagde Louise Rasmussen, som også var mødt op i træningstøj, selvom hun aldrig selv har spillet håndbold.

Josefine Vesterskov løb afsted henover banen - der manglede nye spillere på holdet, og så var hun klar.

- Jeg synes det er sjovt at være her, men jeg kunne også godt tænke mig at stå på mål snart, lød det fra Josefine Vesterskov, der selv har spillet håndbold de sidste tre år.