Svært for seniorbofællesskab i Båring: Nu kaster FAB sig ind i kampen

I to år har en arbejdsgruppe i Båring forsøgt at få gang i et seniorbofællesskab, men Middelfart Kommune har sagt nej til på næste års budget at finde penge i kommunekassen til at opføre bofællesskaber som alment byggeri. Nu ser arbejdsgruppen et nyt håb hos Fyns Almennyttige Boligselskab.

Båring: Drømmen om et seniorbofællesskab i Båring lever i allerhøjeste grad hos Lis Kristensen og Ejvin Juul, som sidder i den arbejdsgruppe, der skal være med til at få bofællesskabet op at køre. Men det har ikke kun været en leg at stable det på benene for arbejdsgruppen de sidste to år.

Forhåbningen er, at seniorbofællesskabet skal være almennyttige lejeboliger, men boligforeningerne kan ikke opføre seniorbofællesskaber som alment byggeri, uden at kommunen støtter med 10 procent af anlægsudgifterne, men Middelfart Kommune har sagt nej til dette. Med almennyttige lejeboliger kan huslejen samtidig blive mindre, da kommunen bidrager til en lavere husleje. Ejvin Juul har haft fat i Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), som nu vil gå ind i kampen for et seniorbofællesskab i Båring.

- Vi vil prøve at skabe et samarbejde med FAB, og de har sagt, at de godt mener, de kan kan overtale kommunen, fortæller Ejvin Juul.

- Vi har også snakket med dem i Nyborg, som har lavet et seniorbofællesskab. Det har også været længe undervejs, men de har lavet nogle beregninger på, at det godt kan betale sig økonomisk med et seniorbofællesskab. Det har vi sendt til Middelfart Kommune, fortsætter han.